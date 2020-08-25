Одна з незручностей популярного месенджера WhatsApp – регулярне переповнення сховища смартфона при обміні файлами. Щоб звільнити пам'ять пристрою, користувачам доводиться видаляти "важкий" контент вручну або очищати весь кеш цілком – але схоже, що незабаром ситуація зміниться на краще.

За даними інсайдерів, розробники програми вже тестують апдейт з розширеною "мультимедійною" функціональністю, повідомляє Gadgets.

До теми У WhatsApp усунуть один з головних недоліків

Що зміниться

Інтернет-ресурс WABetaInfo опублікував скріншот інтерфейсу бета-версії WhatsApp, що знаходиться на стадії закритого тестування. Судячи з зображення, незабаром месенджер отримає вбудований файловий менеджер, за допомогою якого користувачі зможуть контролювати обсяг пам'яті, займаний мультимедійним контентом в історії листувань.



Незабаром месенджер отримає файловий менеджер

Крім того, в мессенджер, за даними джерела, буде інтегрований алгоритм розумного очищення пам'яті, який підкаже, які файли займають найбільший обсяг накопичувача, і покаже їх ескізи для "розпізнання".

Інші зміни

Крім зміни дизайну розділу "Використання сховища", у новій версії WhatsApp буде доступна функція сортування чатів у порядку спадання за обсягом займаного дискового простору. За заявою інсайдерів WABetaInfo, розробники ще "обкатують" нову функціональність програми, і терміни релізу оновленої стабільної версії WhatsApp невідомі.