Рекламні банери у вікні браузера часом дратують не лише своєю присутністю, а й змістом. Для найбільш допитливих користувачів розробники Google представили спеціальне розширення для браузера Chrome, за допомогою якого можна дізнатися, чому на конкретній сторінці виводиться те чи інше оголошення.

Завдяки аддону Ads Transparency будь-який користувач браузера Chrome може ознайомитися з додатковою інформацією про рекламні оголошення на сторінках сайтів, повідомляє 24 канал.

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На що здатне розширення Ads Transparency

Побудована на основі API Ad Disclosure Schema надбудова демонструє кількість рекламних оголошень на завантаженій сторінці, імена компаній, що виставляють її, а також причину, якою конкретна реклама була показана користувачеві.



Розширення дозволяє дізнатися більше про рекламу, яка з'являється на сайтах

Ads Transparency надає доступ до списку рекламодавців і провайдерів, відповідальних за розміщення оголошення, і розкриває статистику показів за віком, статтю, місцем розташування, а також пов'язаним з конкретним користувачем сайтам і темам.

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На основі цієї інформації формується видача того чи іншого банера. Таким чином Google хочеться зробити політику розміщення рекламних оголошень максимально прозорою, сподіваючись, що в майбутньому таку ініціативу підтримають й інші майданчики.

Розширення Ads Transparency вже доступно для безкоштовного завантаження в інтернет-магазині Chrome.