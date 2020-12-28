Huawei випустила в Китаї розумну подушку Smart Latex Pillow. Вона оснащена функцією моніторингу сну, яка включає такі дані, як пульс і частота дихання. Вартість новинки становить близько 76 доларів.

Розумна подушка отримала двошарову конструкцію, яка складається з латексного шару товщиною 9 сантиметрів з додатковою камерою. Її висота може регулюватися в залежності від потреб власника, пише Gizmochina.

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Що відомо

Huawei Smart Latex Pillow виготовлена з тайського натурального латексного колагену. Вміст натурального матеріалу становить 93 відсотки. Він має гарну пружність і здатен підлаштовуватися під природні вигини людської шиї для зниження тиску на плечі. Під час виготовлення в наповнювачі утворюються десятки тисяч пористих отворів, що забезпечують хорошу вентиляцію, прохолоду і свіжість подушці.



Smart Latex Pillow від компанії Huawei / Фото gizmochina

Особливий дизайн дозволяє уникнути тиску на вушні раковини під час сну на боці. Вбудовані датчики відстежують цикл сну і передають дані в додаток Huawei Smart Life. Користувачі можуть отримувати щоденні, щотижневі та щомісячні звіти.



Подушка передає дані на додаток Huawei Smart Life / Фото gizmochina

Подушка може також автоматично відстежувати такі дані, як частота серцевих скорочень і частота дихання, коли ви лежите.

Ціна

Розумна подушка має роздрібну ціну в 499 юанів, це приблизно 76 доларів або 2 155 гривень.