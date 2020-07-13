Більшість існуючих м'яких роботів приводяться в дію за допомогою пневматичних пристроїв, що регулюють подачу повітря. Нова технологія дозволяє контролювати розмір робота завдяки нагріву й охолодженню розумної тканини, здатної змінювати свою форму.

Американські дослідники повідомили про створення інтелектуальної термічно активованої тканини (STAT), здатної надуватися і повертатися до нормального стану в залежності від температури знаходиться всередині пара.

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Характерні особливості розробки

Головним проривом є те, що вже сьогодні тканину можна виготовляти великими партіями. Вона здійснюється у вигляді щільно закритих пакетів з використанням комерційно доступної текстильної мембрани, покритої шаром термопластичного поліуретану. Всередині STAT знаходиться технічна рідина під назвою NOVEC 7000, відома тим, що вона здатна випаровуватися під впливом тепла й розширювати свій обсяг до 100 разів. Це дозволяє роботу збільшувати та зменшувати внутрішній тиск в значному діапазоні. Пристрої можуть генерувати піковий тиск близько 75 кПа при кімнатній температурі.

Відео демонструє розробку в роботі

За словами розробників, в першу чергу тканина може набути поширення в реабілітаційної терапії, а також в якості захисту при виконанні складових небезпеку для життя завдань. Наприклад, гнучкі і легкі роботи на текстильній основі можуть підтримувати м'язи, сприяючи якнайшвидшому усуненню травм.