Розумні окуляри Apple зможуть динамічно затемнюватися, щоб доповнена реальність краще поєднувалася з реальним світом.

Чутки про те, що Apple розробляє розумні окуляри, ходять давно. Тепер опублікували новий патент, який описує деякі можливості, які може отримати пристрій. Мова про лінзи, які зможуть підлаштовувати зображення таким чином, щоб елементи доповненої реальності добре поєднувалися з реальним світом, пише appleinsider.

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Що відомо

Компанія давно працює над ідеєю настроюваних лінз. Спочатку передбачалося, що функція призначатиметься для людей з проблемами зору, але, схоже, компанія знайшла їй нове застосування.

Патент під назвою "Система відображення з локалізованими оптичними настройками" описує лінзи, які можуть змінювати свої властивості, щоб краще відображати елементи доповненої реальності. Згідно з інформацією в заявці, лінзи зможуть динамічно змінювати яскравість, завдяки чому накладені графічні ефекти не будуть виглядати чужорідними.



Патент Apple / Фото appleinsider.com

Передбачається, що лінзи будуть виготовлятися з електрично регульованого металовмісного матеріалу.

На жаль, при сьогоднішньому рівні розвитку технологій, оптичні компоненти, які описані в патенті, можуть виявитися занадто громіздкими або важкими. Крім того, вони можуть демонструвати небажані графічні артефакти.