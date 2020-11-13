Прототипи й навіть комерційні моделі розумних окулярів представив уже не один виробник електроніки, але до статусу масових цим ґаджетам ще далеко – в тому числі через немалу вартість. Американський інженер Сем Марч створив бюджетну версію смарт-пристрою з функцією GPS-навігації за ціною зарядки для iPhone і опублікував інструкцію з його складання.

Спочатку, створивши 3D-модель окулярів, інженер виготовив їх оправу з бамбука на верстаті. Потім інженер обладнав майбутній ґаджет електронними компонентами, для управління якими було розроблено додаток для iOS, повідомляє Engadget. За словами Марча, реалізація задуманого зайняла у цілому близько 60 годин.

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Саморобні розумні окуляри

Підсумком проєкту став простий пристрій для навігації без смартфона в руці. Після завдання маршруту у додатку ґаджет включає сині "поворотники" у лівому і правому окулярах, підказуючи власникові напрямок руху. Пункт призначення зазначається зеленим підсвічуванням.



Робота смарт окулярів в режимі GPS

Всю документацію та інструкції з виготовлення пристрою винахідник опублікував у вільному доступі, вивантаживши файли у відкритий репозиторій Github, звідки їх може завантажити будь-який бажаючий. Крім того, він розмістив у мережі демонстрацію процесу виготовлення незвичайних смарт-окулярів.

Вартість ґаджета

Підсумкова вартість компонентів пристрою, за запевненням його творця, склала не більше 20 доларів.