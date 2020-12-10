Команда дослідників з Массачусетського технологічного інституту (MIT) під керівництвом професора Стефані Мюллер розробила незвичайний пристрій – розумне баскетбольне кільце , яке зі зростанням майстерності його користувачів змінюватиметься і саме.

Нове кільце сконструйоване таким чином, щоб в міру зростання майстерності користувачів зменшуватись в діаметрі і росте у висоту. У конструкцію входять п'єзоелектричний датчик тиску, розташований в задній частині, і сенсор в обручі, сказано на сайті MIT.

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Що відомо

Датчики фіксують кожен удар м'яча в щит і проходження через сітку кошика. На задіяному в системі комп'ютері кожне попадання після відскоку від щита винагороджується половиною бала, а пряме попадання в сітку – повним балом.



Нове баскетбольне кільце адаптується до гравця / Скріншот з відео

Коли гравець досягає середнього бала в розмірі 0,75 після чотирьох кидків, механічний хомутоподібний обід кошика зменшується в діаметрі, а вся конструкція підіймається вище над майданчиком.

За бажанням розумний кошик можна зафіксувати в одному положенні або перевести в ручний режим, що дозволяє користувачам регулювати позицію самостійно.

Розробники сподіваються, що в міру вдосконалення пристрою ним зможуть скористатися ті, хто не має можливості займатися у професійного тренера, а додавання нових датчиків дасть кошику більше можливостей.

Дивіться демонстрація можливостей розробки: відео