Вже кілька місяців відомо про те, що компанія OnePlus збирається випустити власний розумний годинник. Цього разу інсайдер розповів про підготовку спеціальної версії новинки.

Компанія OnePlus представила спеціальну версію смартфона OnePlus 8T, створену на честь виходу фантастичної гри Cyberpunk 2077. Смартфон отримав назву OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition. Тепер же відомий інсайдер з ніком Digital Chat Station повідомив, що виробник скоро представить спеціальне видання майбутнього годинника на честь Cyberpunk 2077.

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Що відомо

Джерело опублікувало фотографію, на якій показаний чорний силіконовий браслет з жовтими вставками. На ремінці помітно логотипи компанії OnePlus і гри Cyberpunk. Втім, досі невідомо, як саме виглядає сам смарт-годинник.



OnePlus готує версію смарт-годинника в стилі Cyberpunk / фото Digital Chat Station

Повідомляють, що презентація пристрою була відкладена, при цьому нова дата анонсу поки не обрана. Імовірно, дебют новинки відкладений через проблеми під час виробництва або при створенні програмного забезпечення.