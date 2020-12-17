Фінський стартап Oura публікує перші результати тестування розумного персня. Його завданням є виявлення основних симптомів грипу і COVID-19. Нерідко на ранніх стадіях люди самі не помічають, що у них лихоманка і поширюють вірус самі того не розуміючи. Мініатюрний пристрій обіцяє вирішити цю проблему.

Новинка під назвою Oura реєструє температуру, частоту серцевих скорочень і дихання, а також рівень активності користувача. Перші результати тестування показали, що лихоманка у всіх починається по-різному, тому досить часто на ранніх стадіях хвороби людина навіть не усвідомлює, що інфікована. Про це пише hightech.

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Що відомо

У деяких людей частішає пульс, у інших підвищується температура. Якщо ШІ буде безперервно аналізувати всі дані, то діагностувати лихоманку на ранній стадії буде набагато простіше.

Під час пандемії для виявлення людей з лихоманкою застосовують вимірювання температури, проте в різний час доби вона може бути різною. Крім того, не у всіх 36,6 це нормальна температура тіла.



Перстень Oura реєструє температуру, частоту серцевих скорочень і дихання / Фото Oura

Вчені порівнюють вимірювання температури тіла тепловізором, наприклад, перед входом до магазину, з уловлюванням одного складу з цілого слова у хвилину. Безперервний моніторинг показників, навпаки, відстежує стан здоров'я конкретної людини і в разі характерних саме для нього змін повідомить про ознаки нездужання.

Автори опублікували результати спостережень за 50 пацієнтами, які поділилися з розробниками своїми медичними даними після виявлення COVID-19. Всього в їх дослідженні візьмуть участь 65 тисяч добровольців. Такий обсяг даних дозволить розробити алгоритм, який передбачатиме появу основних симптомів грипу і COVID-19 — лихоманки, кашлю і втоми, впевнені вчені.