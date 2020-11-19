Компанія Quin Design розробила "розумний" шолом Quest з вуглецевого волокна для мотоциклістів-екстремалів і любителів подорожей. Він має вбудований зв'язок Bluetooth і функцію повідомлення про аварію – шолом самостійно може звернутися за допомогою, якщо його господар опиниться в тяжкому становищі.

Quin Quest покритий карбоновою оболонкою, в ньому добре продумана система вентиляції. Всередині встановлені зйомні вкладиші, очі прикриває козирок, який в залежності від ситуації можна залишити або зняти, вказано на сайті виробника.

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Що відомо

Вбудована система Bluetooth оснащена панеллю управління з п'ятьма маленькими кнопками. Це інтерфейс для смартфона, з якого користувач може здійснювати і приймати дзвінки, а також використовувати навігацію і аудіо.

У разі аварії спрацьовує система виявлення зіткнень. Якщо водій не може повідомити про подію, шолом відправить push-повідомлення, електронні листи та SMS-повідомлення заздалегідь зазначеним контактам.

Також в Quin Quest є функція SOS-маяка, якщо користувач в небезпеці. Натиснувши кнопку виклику три рази, водій запустить зворотний відлік SOS, який повідомить в онлайн-режимі його точне місце розташування. Але обидві ці системи, схоже, спрацюють тільки при наявності телефонного зв'язку.

Quest важить всього 1750 грам.

Ціна

Придбати шолом можна за 699 доларів – майже 20 000 гривень.