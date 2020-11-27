Звонить или писать? Отвечать или игнорировать? Это довольно привычные вопросы в наше цифровое время. И чем больше общение переходит в диджитал, тем больше внимания стоит уделить этикету.

Мессенджеры захватили мир, их чрезвычайно много. Общение в соцсетях – рабочее или частное – занимает немалую часть дня. Удивительно, но многие люди до сих пор не умеют использовать чаты и не знают цифровой этикет. Как это исправить – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Не отвечайте на сообщения во время диалога

Во время разговора или просто во время встречи с друзьями листать ленту новостей в соцсетях и отвечать на сообщения – просто неприлично. Так вы демонстрируете, что собеседник вам неинтересен. Поэтому включайте режим без звука. Если же ответ срочный, то просто отойдите. Так же работает и с телефонными звонками.

Не кладите телефон на стол

Класть телефон на стол во время встречи в кафе, ресторанах или просто на кухне – второе недопустимое правило. Ведь прежде всего это негигиенично. А когда на ваш телефон будут приходить сообщения, экран будет постоянно мигать и отвлекать собеседника. Человек также может подумать, что вы гаджетозависимый.

Никаких личных тем

Во время совещания или встречи отвечать на личные звонки, называть кого-то "котиком" или "зайчиком" – еще одна ошибка. Также мы не советуем вам давать номер телефона третьему лицу без согласия человека.

Голосовые сообщения – личные

Прослушивать голосовые сообщения или же искать для этого наушники, когда вокруг вас много людей – неприемлемо. Советуем написать собеседнику, что не можете сейчас разговаривать. Или же послушайте сообщение уже после собрания.

Желательно во время деловых встреч или просто собраний – выключайте телефон или ставьте на беззвучный режим.



Ставьте телефон на беззвучный режим во время встречи / Фото Unsplash

Интересно! Оксфордский словарь даже включил в список аббревиатуру FOMO от английского Fear of missing out, который означает страх потерять информацию. Люди, страдающие этим расстройством, "живут" в сети, боясь пропустить что-то важное. Иногда люди даже чувствуют "фантомные" вибрации.

Правила интернет-переписки

► Попробуйте без аудиосообщений. Представьте, что вам надо вспомнить информацию, а для этого придется переслушивать 10-минутное сообщение. Среди этого потока найти, что искали – не удастся. Если же без аудио никак – напишите хотя бы о чем оно.

► Помещайтесь в одно сообщение. Не злоупотребляйте доверием и оповещениями людей, которые вас пока не заблокировали.

► Сохраняйте контекст. Пользуйтесь репликами, то есть отвечайте на конкретное сообщение конкретного человека. Это очень важно в групповых чатах.

► Не звоните без договоренности. Право на внезапный звонок есть только у мамы, мужа или друзей, детей и героев фильмов ужасов. Предупредите, что перезвоните: так больше шансов, что у собеседника будет включен звук на телефоне.

► Не прячьтесь. Всех раздражает, когда человек в онлайне, но не отвечает на сообщения более суток. Если вам некогда – напишите, что увидели и ответите потом.

► Спрашивайте, что удобно собеседнику. Лучше всего спрашивать человека, что ему удобнее – голосовое сообщение, текстовое или телефонный звонок.

Смотрите видео 24 канала о цифровом этикете: