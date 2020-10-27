Netflix собирается поставить рекорд по количеству подписчиков в этом году и преодолеть историческую отметку в 200 миллионов!

Компания Netflix поделилась своими результатами за прошлый квартал, в то же время признав, что ошиблась в собственных прогнозах, сообщает 24 канал.

Интересно Фильм об откровенных танцах школьниц вызвал массовые отписки от Netflix: детали скандала

О чем рассказали в компании

За последний квартал к сервису подключились 2,2 миллиона пользователей при прогнозе в 2,5 миллиона. Рост числа подписчиков Netflix резко замедлился в течение летних месяцев после бурного роста весной, когда подписаться на сервис людей побудила пандемия, из-за которой многие остались дома наедине с телевизором.

Летний спад наступил, когда все больше людей стремились отвлечься от пандемии на открытом воздухе, и основные американские профессиональные виды спорта возобновили игры, предлагая альтернативу просмотру сериалов.

В отчете также есть прогноз на четвертый квартал 2020 года, в ходе которого Netflix надеется привлечь еще 6 миллионов подписчиков и таким образом преодолеть отметку в 200 миллионов.

Если прогноз сбудется, то 2020 год станет рекордным для сервиса. Предыдущий такой рекорд был поставлен в 2018 году, когда на стриминг подписались 28,6 миллионов людей.

Netflix надеется, что в 2021 году мир оправится от COVID-19 и рост его абонентов вернется до уровня пандемии.