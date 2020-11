Аэрокосмические агентства Германии и Японии (DLR и JAXA) договорились в 2024 году отправить к астероиду Фаэтон совместную миссию DESTINY+. Ее главной задачей будет исследование космической пыли – как по траектории перелета, так и в окрестностях пункта назначения.

Аппарат призван помочь ученым ответить на вопрос: могут ли частицы космической пыли служить переносчиками органических молекул и какую роль они могли сыграть в зарождении жизни на Земле, а также какая часть этой пыли имеет галактическое происхождение, рассказывает DLR.

Куда отправят DESTINY+

Место назначения аппарата DESTINY+ – астероид Фаэтон. Его орбита похожа на орбиту кометы, кроме того, на нем фиксировались выбросы пыли, что позволило астрономам классифицировать его как каменную комету, лишенную летучих веществ. Фаэтон примечателен еще и тем, что он является материнским телом для одного из самых мощных метеорных потоков, известных астрономам – Геминиды, пик активности которого приходится на середину декабря.

Что известно о зонде DESTINY+

Зонд DESTINY+ (Demonstration and Experiment of Space Technology for INterplanetary voYage with Phaethon fLyby and dUst Science) по конфигурации во многом напоминает "Хаябуса". Это 400-килограммовый аппарат с солнечными батареями размахом более 12 метров. Как и "Хаябуса-2", он оснащен двигателями ориентации, а также ионными двигателями, которые в качестве рабочего тела используют ксенон (его запас – 60 кг).



Аппарат DESTINY+ и способ закрепления его на ракете

Когда запустят зонд

Запустить аппарат предусматривается в середине 2024 года с помощью японской легкой твердотопливной ракеты-носителя "Эпсилон-С" с космодрома Утиноура. После запуска DESTINY+ в течение нескольких месяцев будет постепенно поднимать орбиту на ионных двигателях, после чего сделает гравитационный маневр рядом с Луной и отправится в перелет к Фаэтону, который займет примерно четыре года.

В момент сближения расстояние до Земли составит примерно 1,7 астрономической единицы, аппарат пролетит на дистанции примерно в 500 километрах от астероида с относительной скоростью 33 километра в секунду. Примерно через год он вернется к Земле, где сможет сделать еще один гравитационный маневр и отправится в другой цели, которая пока не определена.