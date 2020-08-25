Компания Microsoft празднует 25-летие Windows 95. В честь юбилея софтмейкер выпустил небольшой ролик, который демонстрирует эволюцию интерфейса популярной операционной системы.

Видео созданное Microsoft затрагивает ключевые элементы дизайна десктопной ОС, которые способны вызвать ностальгию у пользователей со стажем и позволяют всем остальным оценить, как менялась Windows в течение двух с половиной десятилетий.

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В коротком 38-секундном видео компания показала изменения, которые претерпевали за прошедшие годы знаменитое меню "Пуск", иконка "Корзины" и некоторые штатные приложения и установленные игры, такие как "Косынка" и "Солитер". Не осталась незамеченной и трансформация логотипа Windows, который состоит из флага в четыре синих квадрата, а также изменение дизайна панели задач.

Юбилейное видео к 25-летию Windows 95:

Операционная система Windows 95 была представлена 24-августа 1995 года. Актуальная версия ОС под названием Windows 10 появилась двадцатью годами позже – в июле 2015 года.

Реклама Windows 95 на старте системы:

Операционная система от Microsoft была безумно популярным продуктом. Люди собирались в огромные очереди и покупали ее по несколько штук.

Довольный покупатель в первый день продаж Windows 95

За первые пять недель с момента запуска было продано 7 миллионов копий ОС.

А вот так Билл Гейтс, Стив Балмер и команда зажигали на презентации под песню Rolling Stones – Start Me Up. Эта песня использовалась в рекламном ролике для ТВ.

Презентация Windows 95:

По состоянию на сегодня Microsoft продолжает развивать текущую версию и еще не анонсировала ее замены, ограничиваясь регулярными обновлениями.