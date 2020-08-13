Сразу три IT-компании, у которых R&D-офисы в Украине, попали в известный рейтинг Inc. 5000 USA 2020 года. Основной критерий для отбора – динамика развития бизнеса.

Этот рейтинг публикует деловое издание Inc.

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Что известно о компании

Innovecs (1992 место). Занимается разработкой программного обеспечения с R&D офисами в Киеве и Николаеве. За последние три года прибыль Innovecs вырос сразу на 212%.

Altexsoft (2050 место). Это американская компания, работающая в сфере разработки программного обеспечения и консалтинга для туристического бизнеса. Ее офисы есть в Харькове, Львове и Кременчуге. Прибыль компании выросла на 206%.

AMC Bridge (3317 место). Компания занимается разработкой ПО в сферах САПР, инженерии, конструирования и производства. Ее R&D-центры есть в Днепре, Хмельницком, Львове, Сумах и Черновцах. Рост прибыли за три года произошл на 113%.

"Список 2020 года доказывает, что независимо от сектора, стремительное развитие бизнеса базируется на фундаменте должного рвения и умении использовать все возможности для достижения успеха", – говорит главный редактор Inc. Скотт Омеляну.

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Как известно, в этот рейтинг могут попасть частные компании, которые основаны в США. Темпы роста рассчитываются для компаний на основании данных о годовых доходах.