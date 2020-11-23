Три ложных утверждения о Xiaomi, как вводят в заблуждение пользователей
CEO корпорации Xiaomi Лэй Цзюнь выступил на форуме в Китае и ответил на ряд вопросов. В частности, он признал, что есть определенные субъективные утверждения о компании, а также опроверг их.
Так, Лэй Цзюнь назвал три основных ложных утверждения о компании, которые могут вводить в заблуждение пользователей, говорит Gizmochina.
Интересно все тренды в одном: Xiaomi разрабатывает гибкий смартфон с выдвижной камерой
Что это за утверждения
- Первое утверждение – устройства Xiaomi – это продукты низкого класса. Как объясняет Лэй Цзюнь, такое мнение появилось из-за того, что компания китайская, а ее товары достаточно дешевые. Однако, у Xiaomi есть много дорогих и топовых продуктов, при чем они отмечаются высоким качеством.
- Следующая посылочная мысль – все продукты Xiaomi производятся другими OEM-компаниями (Original equipment manufacturer – производитель комплектного оборудования). Здесь Лэй Цзюнь напомнил, что у компании есть полностью роботизированная производственная линия в Китае, благодаря которой большинство техники выпускается самостоятельно.
- Третье утверждение – у Xiaomi нет своих технологий. И это мнение неверно, говорит CEO Xiaomi. В частности, он напомнил об уникальной технологии камер во флагманских Mi моделях.
Поделиться новостью