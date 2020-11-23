CEO корпорации Xiaomi Лэй Цзюнь выступил на форуме в Китае и ответил на ряд вопросов. В частности, он признал, что есть определенные субъективные утверждения о компании, а также опроверг их.

Так, Лэй Цзюнь назвал три основных ложных утверждения о компании, которые могут вводить в заблуждение пользователей, говорит Gizmochina.

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Что это за утверждения