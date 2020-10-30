Компания Loon побила собственный рекорд по полету воздушных шаров в стратосфере. Устройство компании провело в воздухе 312 дней. Это на 89 дней дольше, чем раньше.

Компания Loon является частью Alphabet и занимается обеспечением доступа в интернет в отдаленных районах. Ее целью является обеспечение доступа к сети в тех областях, куда трудно или невозможно проложить проводной интернет, – рассказывает Еngadget.

Интересно SpaceX запустила открытый бета-тест Starlink: известны цены на спутниковый интернет Маска

Что известно

Шар сначала запустили в Пуэрто-Рико, после чего направили в Перу, где он в течение трех месяцев служил точкой доступа в сеть. Далее он перелетел через Южную Атлантику, Индийский океан и направился в Мексику. За 10 месяцев суммарный путь составил 135 тысяч миль.

Технический директор Loon Сальваторе Кандидо рассказал, что этого удалось достичь благодаря специально разработанному дизайну и использованным материалам. Прежде чем приступить к запуску, создатели провели миллионы симуляций. Это позволило разработать оптимальную модель шара и правильно распределить нагрузку. По словам Кандидо, некоторые из испытанных прототипов выглядели очень странно, из-за чего жители Кентукки ошибочно принимали эти аппараты за НЛО.

Во время полета инженеры круглосуточно следят за телеметрией, чтобы в будущем внести необходимые коррективы в конструкцию. Кроме того, навигационная система определяет оптимальную высоту полета, чтобы шар поддерживал необходимый уровень температуры.

В компании подчеркнули, что увеличение продолжительности полетов снизит стоимость каждого летного часа. Кроме этого, скоро они смогут предоставлять доступ к сети в таких отдаленных местах, как Тихий океан.

Смотрите демонстрацию работы шара: видео