Исследователи из Американского химического общества Biomaterials Science & Engineering разработали способ 3D-печати полноразмерной модели сердца человека. Авторам разработки удалось создать недорогой и удобный прототип человеческого органа для практики будущих врачей.

Как утверждают авторы, такой орган поможет хирургам практиковаться и предвидеть возникновение проблем перед сложными операциями на сердце, что приведет к улучшению результатов их работы, пишет eurekalert.

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Что известно

3D-печать уже используют для создания моделей органов, но материалы, которые при этом задействуются, как правило, не воспроизводят свойства натуральных тканей. Кроме того, мягкие ткани органов, такие как силиконовые каучуки, часто разрушаются во время 3D-печати в воздухе.

Метод, который называется "оборотным встраиванием взвешенных гидрогелей произвольной формы" (FRESH), включает в себя трехмерную печать мягких биоматериалов в ванне с желатиновой основой для поддержки хрупких структур, которые в противном случае обрушились бы на воздухе.

Ранее этот метод применялся лишь для печати малых объектов, однако сейчас его решили применить и к полноразмерным органам. Ученые использовали альгинат – недорогой материал, изготовленный из морских водорослей, имеет такие же механические свойства, что и сердечная ткань. Затем они наложили швы на кусок альгината, который держался даже в растянутом состоянии, что позволяет предположить, что хирурги могут практиковаться в сшивании модели сердца, сделанной из этого материала.

По словам исследователей, этот метод также может быть применен для печати других реалистичных моделей органов, таких как почки или печень.

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