В 4 популярных браузерах обнаружили серьезную уязвимость в чем опасность
Специалисты Microsoft обнаружили ряд вредоносных программ, алгоритм которых позволяет нейтрализовать встроенные механизмы защиты сразу нескольких популярных браузеров. Об этом рассказали в отчете, посвященном вопросам IT-безопасности.
Как говорят эксперты Microsoft, новый хакерский инструмент может устанавливать сторонние расширения без ведома пользователя. После этого вредоносное ПО засоряет спамом окна веб-обозревателя рекламой на месте поисковой выдачи.
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Этот вирус получил название Adrozek. Он связан с ботнетом на базе 159 доменов, которые в сумме содержат около 17 300 уникальных URL-адресов. Всего сеть имеет 15 000 вариаций вредоносного ПО.
Как говорят эксперты, этот вирус запустили в мае этого года, а пик распространения пришелся на август. Тогда ежедневно вирус поражал около 30 тысяч устройств.
Кто пострадал
Хакерская атака задела браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и Яндекс. Цель злоумышленников – добавление рекламы в результаты поиска для монетизации.
При этом вирус изменяет настройки безопасности, открывая неограниченный доступ к загрузке расширений и показу рекламы.
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Adrozek попадает на ПК с помощью исполняемого файла с предыдущим помещением во временную папку Windows. После окончания инсталляции вредоносное ПО маскируется под приложения QuickAudio.exe, Audiolava.exe или Converter.exe.
Самым эффективным средством борьбы эксперты называют специализированное ПО, использующее технологии машинного обучения.
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