Финская Nokia получила контракт на реализацию проекта развертывания сети 4G на Луне. За средства, полученные от NASA, планируют сделать шаг к освоению спутника и длительному пребыванию на нем астронавтов.

О планах компании Nokia сообщает Еngadget со ссылкой на представителя NASA.

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Что известно о миссии

Компания получила от NASA 14,1 миллиона долларов на реализацию.

Джим Рейтер, представитель NASA по технологиям космических полетов, рассказал, что Nokia создаст беспроводную сеть, которая объединит пользователей на больших расстояниях друг от друга, обеспечит связью лунные модули, аппараты и объекты инфраструктуры, в том числе связь с космическими кораблями.

Благодаря финансированию NASA, Nokia рассмотрит, как наземные технологии могут быть модифицированы для лунной среды для поддержания надежной высокоскоростной связи,

– сказал Рейтер.

В итоге хотят создать на Луне базу для долговременного пребывания астронавтов. Завершить должны к 2028 году. А вернуть человека на спутник Земли NASA планирует уже в 2024 году.

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