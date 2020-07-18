Накануне советник мэра Киева Максим Бахматов объявил, что временно уходит с должности. Одним из своих наибольших достижений во время работы в КГГА он назвал запуск скоростного интернета в метро и тоннелях города. И заявил, что до конца года сеть 4G будет доступна на всех 53 станциях подземки.

В программе "Есть вопрос" на 24 канале он рассказал, что сейчас каждый киевлянин уже может почувствовать скоростной интернет в метро и в тоннелях.

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Максим Бахматов отметил, что в течение 8 лет, с 2012 года, ключевые компании "Киевстар", lifecell, Vodafone пытались бесплатно построить сеть 3G. Однако им этого не дали.

Впоследствии они попытались сделать это с сетью 4G, однако тогда им тоже не дали разрешение. Ведь, по словам советника Кличко, никто не мог нормально сотрудничать с инвестициями в 540 миллионов гривен.

Я взялся за это. Вместе с Киевсоветом, мэром, Кабмином мы это сделали примерно за 12 недель. Не 8 лет, а 12 недель,

– подчеркнул он.

Поэтому теперь каждый киевлянин может использовать интернет, работать, звонить, слушать музыку, читать книги уже на 9 станциях и 8 тоннелях.

Он анонсировал, что до Дня Независимости на всех центральных станциях заработает сеть 4G. До конца года – на всех 53 станциях, 72 выхода и тоннели будут сделаны.

Что известно о запуске 4G в киевском метро

12 марта Киевсовет разрешил мобильным операторам Lifecell, Vodafone и "Киевстар" запустить интернет на всех станциях и в пути следования поездов метро.

На запуск 4G в киевском метро суммарно потратили 20 миллионов гривен. Тендер на строительство сети в подземке Киева выиграла компания Huawei. Первой станцией, на которой заработал 4G, стала "Академгородок".

С 3 июля скоростной интернет работает на таких станциях:

"Житомирская";

"Святошин";

"Героев Днепра";

"Минская";

"Оболонь";

"Сырец";

"Дорогожичи";

"Лукьяновская".

Отметим, что 4G-связь работает как в помещениях станций и в тоннелях между ними.

Максим Бахматов о запуске 4G на всех станциях метро Киева: видео