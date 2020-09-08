В августе специалисты подключили к сети 4G 2377 населенных пунктов. Это рекордное количество городов. подключенных к сети, с начала 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

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Таким образом 512966 украинцев получили доступ к 4G. В целом, теперь к 4G подключено 18794 населенных пунктов по всей Украине.

Большинство из них подключено к 4G в диапазоне 900 МГц.

Именно благодаря возможности работать в этом диапазоне частот операторы могут быстрее покрывать Украину высокоскоростным мобильным интернетом.

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Покрытие начали с западных областей Украины. А уже в августе начали работать и в центральной части, в частности в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях.

При этом в сентябре 4G сеть заработает в Одесской и Киевской областях.

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А уже к концу 2020 года скоростной мобильный интернет должен стать доступным для жителей таких областей: