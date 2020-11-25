В Украине покрытие 4G становится все лучше. Так, на сегодня 21 141 город и село в Украине уже имеют интернет нового поколения.

Сайт 24 канала рассказывает, как работает мобильный интернет в Украине и когда он появится на дорогах и в поездах.

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Как 4G работает сейчас в Украине

Главные цели на ближайшие годы:

перевести 100% всех государственных услуг в онлайн;

научить базовой цифровой грамотности 6 миллионов украинцев;

увеличить количество, долю ИТ в ВВП страны до 10% (сейчас эта доля составляет около 3,7-4,2%);

обеспечить 95% украинцев высокоскоростным интернетом.

В Минцифры также добавили, что до 1 июля 2023 года хотят обеспечить покрытием высокоскоростного интернета все международные дороги в стране, а до 1 июля 2024 года, – все национальные дороги.

С 1 июля 2020 года получили лучшее покрытие 4G более 5,4 миллиона украинцев в 9,1 тысячи населенных пунктах. Очень интересно, что 1,7 миллиона украинцев вообще впервые получили доступ к 4G. Вообще на сегодня 21 141 город и село в Украине уже имеют покрытие 4G,

– отметил Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации.

Зачем нужен запуск 4G на новых частотах

В июле 2020 года Владимир Зеленский распорядился выдать 4G-лицензии на диапазон 800-900 МГц и обеспечить всю территорию Украины качественным мобильным интернетом до конца этого года. На тот момент компания Киевстар была владельцем самого большого пакета этих частот, ей принадлежали лицензии больше, чем на половину спектра.

Но в НКРСИ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации) предложили перераспределить эти радиочастоты между всеми операторами мобильной связи.

Напомним, что частоты в диапазоне 900 МГц позволяют покрывать скоростным интернетом большие площади, к тому же, на таких частотах проникновение интернета гораздо лучше.

На сегодня есть только четыре страны в Европе, где такой проект был реализован. Этот проект довольно сложный, потому что когда-то в 90-х годах, когда распределяли частоты, никто не думал, что через 20 лет будет возможность развивать в этом диапазоне новые технологии,

– отметил Александр Комаров, президент компании Киевстар.

Ольга Устинова, генеральный директор компании Vodafone Украина, отметила, что проект LTE 900 – очень амбициозный, а Украина здесь действительно никого не догоняет. Например, в Великобритании Vodafone вместе с другими операторами также согласовали отраслевую стратегию и к 2025 году они обязались покрыть 95% населения интернетом. То есть у нас это произойдет быстрее, чем в Британии.

Если говорить об инвестициях, то только этот проект LTE 900 будет требовать 4 миллиарда гривен инвестиций. Это огромная сумма,

– говорит Устинова.

Она добавила, что сейчас в среднем на одного абонента в Украине скорость 4,4 Мбит/с и это почти в два с половиной раза больше чем то, под чем операторы подписалась в лицензионных условиях.

Мы договорились о шеринге. Все операторы осознают, что в некоторых населенных пунктах и на некоторых дорогах нет смысла строить по три сети, что есть смысл включить умную историю с инвестициями, есть смысл шерить сети,

– отметила Устинова.

Она также подчеркнула, что операторы очень ждут от государства разрешения на запуск спектрального шеринга, который позволит им делиться не только пассивной инфраструктурой, но и ее активной частью.

Мы построили сеть (LTE 900) в 359 населенных пунктах. До конца года lifecell планирует иметь 4G покрытие в 900 стандарте в 800 населенных пунктах и продолжать наращивать эту сеть в последующие годы,

– сообщил Дмитрий Дзябура, директор по продажам и отношениям с клиентами компании lifecell.



К 2024 году планируют обеспечить покрытием интернета большинство дорог в стране / Фото Министерство цифровой трансформации

Когда 4G появится на дорогах и железной дороге

Александр Животовский, глава НКРСИ отметил, что введение качественного интернета на железной дороге – должно быть приоритетным вопросом для "Укрзализныци". Он подчеркнул, что существует много технических сложностей.

До того, как в Украине появился интернет на LTE 900, все работало на других частотах, а те другие частоты просто не пробивали железный вагон,

– говорит Животовский.

Ольга Устинова отметила, что вместе с Минцифрой они уже проводили пилотные испытания внедрения интернета на железной дороге. Также она говорит, что это сугубо убыточный проект, который требует разработки модели инвестиций.

Михаил Федоров отметил, что к середине декабря планируют разработать стратегический план покрытия дорог и железнодорожных путей.

Мы хотим в следующем году сфокусироваться на покрытии дорог и стратегических трасс, это очень важно. Потому что пока мы покрываем маленькие села и города, и у нас остается проблема стратегических трасс, а развивать цифровое государство без этого невозможно. Поэтому мы вместе с операторами ищем путь, как в следующем году фокусироваться именно на этом вопросе,

– заявил Федоров.

Дмитрий Дзябура добавил, что запуск сети на частотах 900 МГц уже улучшит существующее покрытие в поездах. Потому что большинство веток "Укрзализныци" проходит рядом с дорогами и покрытие дорог улучшит покрытие в поездах.