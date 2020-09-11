Украинский мобильный оператор "Киевстар" запустил покрытие сети 4G на озере Синевир и на склонах Говерлы. Для этого оператор установил базовую станцию на высоте 1280 метров.

Как рассказали в пресс-службе Киевстар, эта станция работает на частотах 1800 МГц. Это позволило обеспечить среднюю скорость интернета более 40 Мбит/c, передает Интерфакс-Украина.

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Как рассказали в Киевстаре, только в июле 2020 года на Синевире зафиксировали более 9 тысяч абонентов оператора. Они потратили 7700 ГБ мобильного трафика.

На склонах Говерлы в июле интернетом пользовались 6500 абонентов, которые потратили вместе 1300 ГБ трафика.

Также у оператора говорят, что расширение 4G в туристических местах является важным шагом для поддержки внутреннего туризма в Украине. Это стало частью меморандума о сотрудничестве, который подписали несколько мобильных операторов с Госагентством по развитию туризма.

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В целом Киевстар установил почти 13 тысяч базовых станций 4G и запустил мобильный интернет почти в 14 тысячах населенных пунктов.