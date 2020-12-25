Как показало исследование, сеть 5G является на 90% более энергоэффективной, чем сеть 4G. Пятое поколение тратит значительно меньше энергии на единицу трафика.

Об этом свидетельствует исследование, которое провели компании Nokia и Telefonica. Исследователи измеряли энергопотребление в беспроводной сети в течение трех месяцев, говорится в блоге компании.

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Программа тестирования включала 11 сценариев нагрузки и изменения потребляемой энергии на один мегабит в секунду. Результаты показали, что энергоэффективность технологии 5G значительно превышает аналогичные показатели старых технологий.

Такой показатель удалось достичь благодаря ряду аппаратных и программных функций, помогающих экономить энергию.

При этом на каждый потраченный киловатт 5G передает гораздо больше данных, чем предыдущие поколения беспроводных технологий.

Почему это важно

На самом деле 5G и должно быть очень энергоэффективной для минимизации выбросов углерода. Ведь общие объемы трафика в этих сетях будут значительно выше. Поэтому очень важно, чтобы объемы потребляемой энергии не росли такими же темпами.