Кабинет министров принял план мероприятий по внедрению в Украине сети 5G. Уже до конца 2021 года должен пройти тендер на выдачу лицензий.

По плану, тендер на выдачу лицензий 5G должен состояться в октябре 2021 года. Согласно плану, в октябре 2021 года будет объявлен конкурс, или это произойдет при условии конверсии радиочастот, передает Rbc.ua.

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А в декабре определят победителей этого тендера. Они должны будут выполнить все условия и предложить самую высокую цену за соответствующую полосу.

Основными функциональными особенностями сетей 5G являются усовершенствованный мобильный широкополосный доступ к интернету, сверхнадежные коммуникации с низкой задержкой и массивные межмашинные коммуникации,

– сказано в пояснительной записке к проекту.

Также в документе сказано, что внедрение 5G в Украине создаст новые условия для развития экономики.

Как известно, на рынке уже много устройств, останащенны поддержкой 5G. Однако, покрытие сети 5 поколения есть лишь в отдельных городах мира. Правда, у украинцев неоднозначное отношение к этому поколению мобильного интернета.

5G в Украине

Напомним, в прошлом году в Украине создали петицию с просьбой запретить использование технологии 5G в Украине из-за "крайне негативного ее влияния на здоровье". Обидно, но петиция набрала необходимое количество голосов.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию, отметив, что при внедрении технологии 5G урегулированы предельно допустимые уровни электромагнитного излучения, и тогда она не несет вреда здоровью человека.