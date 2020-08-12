5G в Украине: Рудик рассказала, когда ждать пятое поколение мобильных сетей
В Украине уже давно обсуждают подключение 5G. Пятое поколение мобильных сетей – это в десять раз быстрее передача данных. Также 5G обеспечивает идеальный сигнал и позволяет работать 1 миллиону устройств на 1 квадратный километр. Однако когда же в Украине уже введут это поколение сетей – читайте дальше.
Глава партии "Голос" Кира Рудик в интервью программе "БЕЗмаски шоу" на 24 канале объяснила, что она с коллегами сейчас работает над тем, чтобы сделать свободный доступ к интернету для всех людей.
Интересно Влияние 5G на здоровья: распространенные мифы и фейки знаменитостей
"У нас уже есть законодательство, которое отрегулирует рынок так, что провайдерам будет выгодно делать интернет в тех местах, где сейчас их нет", – отметила Рудик.
Однако она уточнила, что введение 5G – это совсем другой вопрос. Он очень сложный. По словам Рудик, в Украине уже говорят о лицензии на 5G, однако есть один нюанс.
Сделать так, чтобы такие лицензии продавались максимально прозрачно – будет трудно,
– заявила глава партии.
Как подтвердила Рудик, когда вводили 3G и 4G – тоже было очень сложно. Однако все-таки это удалось сделать. "И сейчас удастся. Просто хотим, чтобы государство получило больше всего от этого", – подытожила нардеп.
► Когда стоит ждать 5G
Она объяснила, что трудно предсказать, когда именно пятое поколение мобильных сетей введут в Украине. "Я вам не буду врать, что в следующем году в Украине будет 5G. Я думаю, это больше времени займет", – сказала Рудик.
Читайте первую часть интервью с Кирой Рудик в программе "БЕЗмаски шоу" о том, куда делся Вакарчук и распустит ли Зеленский Раду – на 24 канале в 18:15.