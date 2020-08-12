В Украине уже давно обсуждают подключение 5G. Пятое поколение мобильных сетей – это в десять раз быстрее передача данных. Также 5G обеспечивает идеальный сигнал и позволяет работать 1 миллиону устройств на 1 квадратный километр. Однако когда же в Украине уже введут это поколение сетей – читайте дальше.

Глава партии "Голос" Кира Рудик в интервью программе "БЕЗмаски шоу" на 24 канале объяснила, что она с коллегами сейчас работает над тем, чтобы сделать свободный доступ к интернету для всех людей.

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"У нас уже есть законодательство, которое отрегулирует рынок так, что провайдерам будет выгодно делать интернет в тех местах, где сейчас их нет", – отметила Рудик.

Однако она уточнила, что введение 5G – это совсем другой вопрос. Он очень сложный. По словам Рудик, в Украине уже говорят о лицензии на 5G, однако есть один нюанс.

Сделать так, чтобы такие лицензии продавались максимально прозрачно – будет трудно,

– заявила глава партии.

Как подтвердила Рудик, когда вводили 3G и 4G – тоже было очень сложно. Однако все-таки это удалось сделать. "И сейчас удастся. Просто хотим, чтобы государство получило больше всего от этого", – подытожила нардеп.

► Когда стоит ждать 5G

Она объяснила, что трудно предсказать, когда именно пятое поколение мобильных сетей введут в Украине. "Я вам не буду врать, что в следующем году в Украине будет 5G. Я думаю, это больше времени займет", – сказала Рудик.

К теме. В Украине не все положительно воспринимают введение 5G. Распространяются фейки, что COVID-19 передается через сигнал 5G. Также люди считают, что 5G вреден и даже передает онкологические заболевания. Больше о том, почему все не так страшно – читайте здесь.

Читайте первую часть интервью с Кирой Рудик в программе "БЕЗмаски шоу" о том, куда делся Вакарчук и распустит ли Зеленский Раду – на 24 канале в 18:15.