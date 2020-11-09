Несмотря на то, что 5G является следующим поколением сети 4G, и многие эксперты предполагали, что 5 поколение не будет иметь такой популярности. Мол, рядовой пользователь не нуждается в такой скорости интернета, и не готов платить еще больше. Однако, в Qualcomm опровергают такую идею.

Во время форума Tianyi Intelligent Ecological Industry Summit генеральный директор Qualcomm Стив Моленков заявил, что спрос на 5G оказался предсказуемо высоким, передает Gizchina.

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В целом, в форуме приняли участие такие известные производители, как Huawei, ZTE, MediaTek, Samsung, Xiaomi и China Telecom.

Беспроводная связь стала отличной технологией подключения, поэтому коммерциализация 5G ускоряется, как и ожидалось,

– говорит Моленков.

Вытеснит 4G

Стив Моленков добавил, что в 2022 году мировые поставки смартфонов с поддержкой 5G достигнут 750 миллионов единиц. Кроме того, к 2023 году количество подключений 5G в мире превысит миллиард.

При этом уже к 2025 году количество глобальных подключений 5G приблизится к 3 миллиардам, и на трафик 5G будет приходиться 45% глобального трафика данных мобильных сетей.

Таким образом 5G будет набирать популярность гораздо быстрее, чем 4G в свое время, и уже вскоре вытеснит позиции 4G.