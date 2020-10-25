Технология 5G не так давно начала выходить на глобальный рынок. Поэтому цена поддерживающих устройств начинается от 350 долларов. Компания Reliance Jio пообещала изменить это уже в следующем году.

На мобильном рынке много смартфонов, поддерживающих сети 5G, но в основном их стоимость превышает 350 долларов, пишет издание Gizmochina.

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Что известно о планах компании

Reliance Jio на рынке телекоммуникаций с сентябре 2016 года. Ранее они объявили об очень доступных ценах на устройства 4G. В сентябре же этого года глава Jio Мукеш Амбани заявил, что компания готовится запустить в Индии услугу 5G мирового класса. Свежий отчет Еconomic Times показывает, что Reliance Jio планирует запустить телефон с поддержкой 5G по цене 2500 рупий. Это около 34 долларов.

Jio хочет создать устройство стоимостью менее 5000 рупий. Когда мы увеличиваем продажи, цена может составлять от 2500 до 3000 рупий (34-41 доллар),

– заявил официальный представитель компании Reliance Jio.

В настоящее время OnePlus Nord по цене 24 999 рупий является самым дешевым смартфоном 5G в Индии. Несмотря на то, что разные компании выпускают в Индии и флагманские телефоны верхнего среднего класса с поддержкой 5G, она еще не стала страной, которая готова к 5G.

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Правительство Индии еще не выделило нужные частоты поставщикам телекоммуникационных услуг для проведения испытаний сетей 5G. Между тем Reliance Jio работает над собственным оборудованием 5G и в настоящее время ждет распределения спектра от департамента телекоммуникаций.

Ожидается, что первый телефон Jio с поддержкой 5G дебютирует в следующем году.