Юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки состоялся в среду, 19 августа. Легендарный полет состоялся шестьдесят лет назад. Собаки провели на околоземной орбите более суток. Космический корабль за это время семнадцать раз обернулся вокруг Земли и совершил успешную посадку. Однако собаки в космосе были не одни и не первые, рассказываем интересные факты исторической миссии.

После исторического полета собаки стали космическими "рок-звездами" – о них знали во всем мире. Для них устраивали пресс-конференции, возили на приемы и показывали в школах, рассказывает 24 канал. Однако успешному запуску предшествовало несколько неудач. Каким был полет Белки и Стрелки рассказываем для вас самые интересные детали.

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С чего все началось

Запуск на орбиту живых существ был необходимым этапом в подготовке полета человека в космос. Исследования начали проводить еще в 1940-х годах, их инициатором стал украинский конструктор Сергей Королев. Сначала выбирали между обезьянами и собаками. После долгих обсуждений на роль подопытных все же выбрали последних. Собаки обходились гораздо дешевле, они легче тренировались и проще переносили длительный период бездействия.

Кто такие Белка и Стрелка

Первыми космонавтами стали обычные уличные дворняжки. Важным условием было не только отличное здоровье собак, но и вес и рост. Отбирали из короткошерстных особей, которые были не тяжелее шести килограммов и не выше тридцати пяти сантиметров.

Белка и Стрелка перед полетом

Интересный факт! Белка и Стрелка были третьим собачьим экипажем, отправляющимся на орбиту. Космическим пионером в 1957 году стала собака Лайка, запущенная "в один конец" на аппарате "Спутник-2". Уже после четырех витков вокруг Земли собака умерла от перегрева: температура в камере, где она находилась, поднялась до 40 градусов Цельсия, и снизить ее возможности не было. Еще один собачий экипаж – Чайка и Лисичка – погиб 28 июля 1960 года. На 19-й секунде после старта у ракеты-носителя разрушился боковой блок первой ступени, после чего она упала и взорвалась. Белка и Стрелка были дублерами Чайки и Лисички.

Перед полетом собак ожидали активные тренировки. Их приучали к одежде, автоматической кормушке, длительному пребыванию в небольшом замкнутом пространстве. Их тестировали на центрифуге и вибростенде.

Цель полета

Целью эксперимента было провести суточный орбитальный полет и вернуть собак на Землю в спускаемом аппарате. На всякий случай животных готовили к 8-суточной поездке.

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Старт!

19 августа 1960 года в 11:44 по киевскому времени с космодрома Байконур, со стартового комплекса № 1 был осуществлен запуск космического корабля-спутника на орбиту. Подготовкой корабля к запуску руководил лично Сергей Королев.

Капсула в которой находились животные (Мемориальный музей космонавтики)

Собаки были в космосе не одни

Кроме Белки и Стрелки в катапультированном контейнере находились 12 мышей, насекомые, растения, грибковые культуры, семена кукурузы, пшеницы, гороха, лука, некоторые виды микробов и другие биообъекты. А за пределами контейнера в кабине корабля были размещены 28 лабораторных мышей и 2 белые крысы.

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Корабль с собаками на борту совершил 17 полных оборотов вокруг Земли. Стрелка чувствовала себя нормально, Белка после четвертого витка стала крайне беспокойной, суетилась и пыталась освободиться от элементов крепления, что свидетельствовало об ухудшении ее самочувствия. Никаких отклонений в поведении послеполетные анализы не обнаружили. Именно поведение белки привело к решению провести лишь одновитковый полет с участием человека.

Именно полет Белки и Стрелки позволил сделать выводы о возможности человека совершить орбитальный полет вокруг Земли. В ходе миссии были получены уникальные научные данные о влиянии факторов космического полета на физиологические, биохимические, генетические и цитологические системы животных и растений.

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Жизнь после полета

После завершения исторической миссии легендарные собаки жили в вольере Института авиационной и космической медицины, откуда их возили на показы в детские сады, школы и детские дома. Через несколько месяцев Стрелка принесла потомство – шесть совершенно здоровых щенят. Одного из них – самку по имени Пушинка – Хрущев подарил жене Президента США Джона Кеннеди Жаклин и их дочери Кэролайн.

Белка и Стрелка дожили до глубокой старости и умерли естественной смертью. Чучела собак сейчас находятся в Мемориальном музее космонавтики.

Чучела Белки и Стрелки в Мемориальном музее космонавтики