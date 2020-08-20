60 лет назад Белка и Стрелка отправились в космический полет: интересные факты миссии
Юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки состоялся в среду, 19 августа. Легендарный полет состоялся шестьдесят лет назад. Собаки провели на околоземной орбите более суток. Космический корабль за это время семнадцать раз обернулся вокруг Земли и совершил успешную посадку. Однако собаки в космосе были не одни и не первые, рассказываем интересные факты исторической миссии.
После исторического полета собаки стали космическими "рок-звездами" – о них знали во всем мире. Для них устраивали пресс-конференции, возили на приемы и показывали в школах, рассказывает 24 канал. Однако успешному запуску предшествовало несколько неудач. Каким был полет Белки и Стрелки рассказываем для вас самые интересные детали.
Не пропустите SpaceX побила рекорд повторного использования ракеты Falcon 9
С чего все началось
Запуск на орбиту живых существ был необходимым этапом в подготовке полета человека в космос. Исследования начали проводить еще в 1940-х годах, их инициатором стал украинский конструктор Сергей Королев. Сначала выбирали между обезьянами и собаками. После долгих обсуждений на роль подопытных все же выбрали последних. Собаки обходились гораздо дешевле, они легче тренировались и проще переносили длительный период бездействия.
Кто такие Белка и Стрелка
Первыми космонавтами стали обычные уличные дворняжки. Важным условием было не только отличное здоровье собак, но и вес и рост. Отбирали из короткошерстных особей, которые были не тяжелее шести килограммов и не выше тридцати пяти сантиметров.
Белка и Стрелка перед полетом
Перед полетом собак ожидали активные тренировки. Их приучали к одежде, автоматической кормушке, длительному пребыванию в небольшом замкнутом пространстве. Их тестировали на центрифуге и вибростенде.
Цель полета
Целью эксперимента было провести суточный орбитальный полет и вернуть собак на Землю в спускаемом аппарате. На всякий случай животных готовили к 8-суточной поездке.
Впечатляющее NASA показало снимки пропавших ледников Арктики – фото и видео
Старт!
19 августа 1960 года в 11:44 по киевскому времени с космодрома Байконур, со стартового комплекса № 1 был осуществлен запуск космического корабля-спутника на орбиту. Подготовкой корабля к запуску руководил лично Сергей Королев.
Капсула в которой находились животные (Мемориальный музей космонавтики)
Собаки были в космосе не одни
Кроме Белки и Стрелки в катапультированном контейнере находились 12 мышей, насекомые, растения, грибковые культуры, семена кукурузы, пшеницы, гороха, лука, некоторые виды микробов и другие биообъекты. А за пределами контейнера в кабине корабля были размещены 28 лабораторных мышей и 2 белые крысы.
Полет Белки и Стрелки сказался на полете Гагарина
Корабль с собаками на борту совершил 17 полных оборотов вокруг Земли. Стрелка чувствовала себя нормально, Белка после четвертого витка стала крайне беспокойной, суетилась и пыталась освободиться от элементов крепления, что свидетельствовало об ухудшении ее самочувствия. Никаких отклонений в поведении послеполетные анализы не обнаружили. Именно поведение белки привело к решению провести лишь одновитковый полет с участием человека.
Именно полет Белки и Стрелки позволил сделать выводы о возможности человека совершить орбитальный полет вокруг Земли. В ходе миссии были получены уникальные научные данные о влиянии факторов космического полета на физиологические, биохимические, генетические и цитологические системы животных и растений.
Интересно NASA опубликовало серию "космических обоев", снятых с орбиты Марса
Жизнь после полета
После завершения исторической миссии легендарные собаки жили в вольере Института авиационной и космической медицины, откуда их возили на показы в детские сады, школы и детские дома. Через несколько месяцев Стрелка принесла потомство – шесть совершенно здоровых щенят. Одного из них – самку по имени Пушинка – Хрущев подарил жене Президента США Джона Кеннеди Жаклин и их дочери Кэролайн.
Белка и Стрелка дожили до глубокой старости и умерли естественной смертью. Чучела собак сейчас находятся в Мемориальном музее космонавтики.
Чучела Белки и Стрелки в Мемориальном музее космонавтики