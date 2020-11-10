С китайского космодрома Тайюань запустили ракету-носитель Long March 6. Она доставила тринадцать спутников на орбиту Земли. Один из них является первым в мире испытательным спутником связи шестого поколения.

Спутник, также известный как Tinyan 05, создала компания Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology совместно с китайским университетом электронных наук и технологий, а также компанией Beijing Weinaxingkong Technology, пишет Gizchina.

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Что известно

Основной целью спутника является дистанционное зондирование Земли. Он применяется в различных областях, таких как городское строительство, мониторинг стихийных бедствий и другие.

Кроме того, Tinyan 05 будет тестировать терагерцовые коммуникационные технологии. Спутник весит 70 килограммов и оборудован аппаратурой, необходимой для испытаний терагерцевого связи.

Связь в терагерцовом диапазоне имеет много преимуществ, среди которых высокая скорость передачи данных и простота интеграции. Это одна из ключевых технологий связи шестого поколения, которая имеет большие перспективы в области наземных и космических коммуникаций.

Профессор Сюй Яншен обращает внимание, что Tinyan 05 является первым в мире спутником 6G. Он знаменует собой прорыв в освоении технологий космической связи терагерцевого диапазона в аэрокосмической отрасли Китая.