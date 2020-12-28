На рынке смартфонов очень много производителей, но большинство объединяют общие тренды. Большинство приносят что-то новое, но есть и такие тренды, которые откровенно раздражают.

Эксперты выбрали 7 самых раздражающих трендов на рынке смартфонов, которые мы наблюдали в 2020 году. Этот своеобразный антирейтинг сформировало издание Android Authority. К теме Смартфоны года: лучшие флагманы, выпущенные в 2020 7 самых раздражающих трендов 5G. Практически все производители решили добавлять к названию своих 5G-смартфонов слово "5G". Это действительно удивительно, ведь на рынке уже достаточно таких смартфонов, есть даже смартфоны среднего класса. Пластиковые корпуса. Странным выглядит и использование в дорогих смартфонах, которые стоят больше тысячи долларов, пластиковых корпусов. Плохие камеры. Раздражает экспертов и тот факт, что при наличии разрешения датчика камеры на 108 Мп, производители до сих пор создают смартфоны с 2-мегапиксельными камерами. Медленная зарядка. Очень раздражает и поддержка некоторыми ключевыми смартфонами очень медленной зарядки. Например, очень популярный iPhone 12 поддерживает зарядку мощностью всего 20 Вт. Короткое время обновлений ОС. Это проблема бюджетных смартфонов, их обновление продолжается несколько лет. Google и Samsung обновляют свои смартфоны в течение трех лет. Слишком много смартфонов. Эксперты считают раздражительным тот факт, что производители создают слишком много смартфонов, при этом их характеристики часто почти не отличаются. Цена. Ну и напоследок эксперты хотят, чтобы флагманские смартфоны стоили немного доступнее.