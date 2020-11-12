Пандемия внесла немало изменений в работу бизнеса. В частности, изменился подход к работе – большинство работников перешли на удаленную работу. Часть из них и сейчас работает из дома.

При этом такая тенденция сохранится и в дальнейшем, считает директор по развитию бизнеса центров обработки данных в компании Tet Марис Сперга. Об этом он сказал во время круглого стола "Вызовы для IT-директоров в 2021 году", информирует 24 канал.

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По словам эксперта, все документы будут переведены в цифровую среду. При этом до 80% офисных работников и в дальнейшем будут работать в удаленном режиме.

В целом все участники круглого стола согласились, что часть рабочих даже после пандемии будет работать удаленно. Ведь таким образом происходит существенная экономия нерабочего времени.

Напомним, что несколько всемирно гигантов уже заявили о переходе на удаленную работу. В частности, Twitter позволил работникам быть дома как угодно долго.

В Facebook прогнозируют, что уже через 5-10 лет половина их всех работников будут иметь домашний офис. Для этого даже открыли вакансию человека, который будет заниматься налаживанием дистанционной работы.