Пандемия коронавируса изменила жизни многих людей, ведь многие работники перешли на удаленную работу. О том, как не терять производительность во время дистанционной работы – читайте в материале.

Подготовка команды к удаленной работе и налаживанию коммуникации между работниками и руководством – очень важные моменты, о которых нельзя забывать, отмечает 24 канал со ссылкой на сервис Google.

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Что нужно для команды

Если вы руководитель или менеджер, позаботьтесь о подготовке команды. Убедитесь, что сотрудники снабжены всеми необходимыми инструментами и процессами, необходимыми для удаленной работы.

Для эффективной работы команды требуется:

создать рабочий чат или группу;

открыть доступ к важным документам, для этого можно создать общий диск с важными файлами;

планировать встречи заранее и предупреждать об этом всю команду.

Наладьте коммуникацию

Очень важно, чтобы во время дистанционной работы не страдала коммуникация.

Ежедневные онлайн-встречи необходимы, чтобы оставаться на связи с коллегами. Однако не нужно тратить на это целый день. Конечно, видеоконференции – это хороший инструмент для коммуникации, но постоянные контакты могут отвлекать. Поэтому для контроля за выполнением заданий используйте чат, совместный документ или быстрый конференц-звонок.

Соблюдайте рабочий этикет. Проверяйте календари коллег перед тем, как запланировать встречи. А когда начинаете разговор в чате, уточните, удобно ли сейчас разговаривать.

Не забывайте раздавать задания. Также можете использовать программы для мониторинга выполнения задач: Jira, Basecamp, Redmine и др.

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Рабочее место должно быть комфортным / Фото: pexels.com/uk-ua/@burst

Рабочее место дома

Для комфортной работы из дома нужно обустроить рабочее место, где не будет ничего мешать рабочему процессу.

Кажется, что дома будет комфортно где угодно. Но от длительной работы на диване с ноутбуком на коленях может болеть шея или ноги. Поэтому нужно попробовать несколько вариантов и выбрать самый комфортный.

Стоит также придерживаться такого же рабочего расписания, как обычно. Важно отделить работу и личную жизнь.