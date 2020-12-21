Компания Samsung, в основном, предоставляет актуальные обновления мобильной операционной системы Android для своих смартфонов в течение трех лет. Однако энтузиастам удалось поставить новую Android 11 на смартфон 2011 года выпуска.

Как передает Xda-developers.com, новую версию Android поставили на Samsung Galaxy S 2.

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Как это удалось

Энтузиасты сумели адаптировать сборник LineageOS 18.1 для этого старого смартфона. Стоит отметить, что пока не все функции устройства работают как следует, поэтому исправление и улучшение сбора продолжается.

Установка LineageOS 18.1 на базе Android 11 осуществляется с помощью утилиты Odin, используемой для прошивки смартфонов и мобильных устройств.

При этом смартфон получил вполне работоспособный интерфейс системы, возможность подключаться к Wi-Fi, использовать камеру и воспроизводить звук. А вот с радиоинтерфейсом есть определенные проблемы: в LineageOS 18.1 реализована возможность приема звонков, но с указанным аппаратом функция пока несовместима.

Напомним, что последним официальным обновлением для Galaxy S2 был Android 4.1.2 Jelly Bean. А на старте продаж устройство было доступно с Android 2.3 Gingerbread.