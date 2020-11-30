Исследовательское агентство Strategy Analytics подвело итоги третьего квартала и выяснило, что только две компании заработали практически всю прибыль на рынке смартфонов.

Компания Samsung поставила новый рекорд за последние 6 лет, собрав с рынка смартфонов 32,6 процента прибыли в третьем квартале. Об этом пишет Yonhap News Agency.

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Что известно

В Apple ситуация еще лучше – купертиновцы заработали 60,5 процента от прибыли на рынке смартфонов. Однако этот показатель уменьшился. Ранее Apple показала прибыль в 66,9 процента от всего оборота.

По словам аналитиков, смещенный запуск линейки iPhone 12 отразился на операционной марже Apple. В этом году она составила 21 процент, что на 2 процента ниже, чем годом ранее. У Samsung этот показатель наоборот вырос – с 11 до 14 процентов.

По продажам смартфонов в штуках лидирует Samsung с показателем 21,9 процента, следом идут Huawei с показателем 14,1 процента и Xiaomi с 12,7 процента. Apple занимает лишь 4-ю строчку с долей 11,9 процента.