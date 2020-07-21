Стартап из Бостона разработал ИИ-платформу ActivEdge для сбора данных во время операций и помощи хирургам при помощи визуализации внутренних органов в режиме реального времени. Конечная цель Activ Surgical – создание робота, который изначально будет поддерживать операции с участием человека, а затем полностью вытеснит его.

Роботизированная хирургия начала развиваться еще в 1980-х годах, а первым успешным прототипом стал робот Da Vinci. Сейчас в США выпущено более 6 000 таких роботов, а количество проведенных ими операций перевалило за отметку в 2 миллиона, рассказывает TechCrunch.

Интересно Создали устройство, которое с легкостью очищает воздух от COVID-19

Стоит отметить, что робот Da Vimci не заменяет человека, а работает как подмога для хирурга-оператора, который управляет манипуляторами. Инженеры Activ Surgical поддерживают такой тип взаимодействия, хотя и считают, что это переходный этап перед полной автоматизацией.

"Будущее хирургии – это коллаборация. Суждение и мудрость человека могут быть дополнены точностью робототехники", – заявляет генеральный директор Тодд Усен.

Особенность системы ActivEdge

ActivEdge – это программная система для искусственного интеллекта и машинного обучения, что собирает данные с помощью датчиков, которые крепятся к хирургическому оборудованию. Сначала Activ Surgical будет работать над интеграцией своей технологии в 2,2 миллиона лапароскопических операций, которые осуществляются ежегодно. ActivEdge применят при холецистэктомии, колэктомии, гистерэктомии и гастрэктомии.

Компания будет использовать наиболее популярный процесс флуоресцентной визуализации, который ранее не был доступен в режиме реального времени. Аппаратные технологии Activ Surgical уже могут быть подключены к лапароскопической и артроскопической системам.

В будущем Усен планирует довести устройство до самостоятельного понимания хирургических процессов и предложить ПО для роботов-хирургов нового поколения.

"Мы хотим сделать хирургию более надежной, принимая во внимание все преимущества автономной робототехники и доводя ее до реальной практики, чтобы доказать жизнеспособность нашего концепта", – говорит Тодд Усен.

Что изменит новая роботизированная система

Программное и аппаратное обеспечение Activ направлено на сокращение медицинских ошибок, которые ежегодно приводят к смерти 400 000 человек в США. Ошибка человека в системе здравоохранения – третья по значимости причина смерти после сердечных приступов и рака, а 26% этих ошибок происходит во время операции. Кроме того, больницы и другие медицинские учреждения несут убытки в 36 миллиардов ежегодно из-за человеческого фактора.

Activ Surgical уже привлекла инвестиции в размере 15 миллионов долларов от конгломерата ARTIS Ventures. Участие в раунде финансирования приняли ведущие венчурные фонды, включая LRVHealth, DNS Capital, GreatPoint Ventures, Tao Capital Partners и Rising Tide VC.