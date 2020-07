Компания Activision Blizzard анонсировала Crash Bandicoot 4: It's About Time. Красочный экшен-платформер выйдет на PlayStation 4 и Xbox One 2 октября. За разработку проекту отвечает студия Toys for Bob, которая ранее выпустила игры серии Skylanders и Spyro Reignited Trilogy.

24 канал пересмотрел трейлер и собрал все детали анонса. Франшиза Crash Bandicoot сначала была придумана студией Naughty Dog и разрабатывалась для PlayStation. Игра стала большим хитом. На текущий момент серия насчитывает 18 релизов (включая ответвления и переиздание), а Крэш бандикут когда был маскотом Sony примерно так же, как Марио был символом Nintendo. Но это было давно. Постепенно франшиза Crash Bandicoot перекочевала в руки других разработчиков, а в 2008 году стала принадлежать Activision Blizzard.

Что известно о новой игре

Crash Bandicoot 4: It's About Time одним присутствием цифры в названии намекает на то, что все игры после третьей перестанут быть каноном. Впрочем, об этом сказал и сопредседатель студии Toys for Bob Пол Ян (Paul Yan) в интервью VentureBeat.

Я очень рад наконец раскрыть то, что мы разрабатываем последние пару лет. Технически, это восьмая игра в серии. Но мы намеренно назвали ее Crash Bandicoot 4, потому что позиционируем игру как настоящее продолжение первых трех игр,

– сказал он.

Сюжет

Игроки вернутся во времена концовки Crash Bandicoot: Warped после того, как Нео Кортекс, доктор Эн-Тропе и Ука-Ука оказались на далекой планете. После десятилетий безуспешных попыток тройке наконец удается бежать и вместе с тем разорвать дыру во времени и пространстве. Крэш и Коко (младшая сестра героя) предстоит спасти мультивселенную, объединив четыре квантовые маски (стражи времени и пространства) и изменив законы реальности.

Игрокам будут доступны множество персонажей и новых возможности. А история развернется в параллельных измерениях и различных временных отрезках.

"Мы хотим вернуться к оригинальной идее, где классический геймплей Crash был сконцентрирован на точном платформинге. И именно с этого начинаются события It's About Time", – сказал Ян.

Трейлер Crash Bandicoot 4: It's About Time

Для поклонников классических частей Toys for Bob также предусмотрели несколько интересных функций. Вернется трехмерная карта выбора уровней – на ней вы будете прыгать во времени. Также Crash Bandicoot 4: It's About Time похвастается "ретро-режимом" и "современным режимом", где жизни ограничены или безлимитные соответственно. К счастью, в то же время разработчики добавят больше точек и увеличат поле обзора камеры.

Цена

Предварительные заказы на игру уже открыты. Если вы планируете покупать Crash Bandicoot 4: It's About Time на PlayStation 4, то будете неприятно удивлены ценой – 1934 гривен за стандартное издание. В то же время на Xbox One проект продается традиционно по 59,99 долларов (1596 гривен).