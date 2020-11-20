Microsoft активно работает над развитием операционки Windows 10 для ARM. А один из энтузиастов сумел запустить десктопную версию графического редактора Photoshop на старом смартфоне Microsoft Lumia.

Смартфон Microsoft Lumia работает под управлением модифицированной под архитектуру ARM версии Windows 10. Ранее группа энтузиастов смогла перенести операционную систему на модели Lumia 950 и 950 XL, несмотря на то, что сама Microsoft отказалась от дальнейшего развития серии Lumia, сообщает Gizmochina.

Интересно Обновление Windows 10 принесло " синий экран смерти"



Photoshop на смартфоне Lumia 950

Недавно Adobe выпустила бета-версию мощного графического редактора Photoshop для платформы Windows 10 ARM. Этим и воспользовался энтузиаст, запустив софт на Lumia. Более того, есть еще информация о том, что разработчикам уже удалось добавить поддержку функции Continuum, а также запустить полноценную "звонилку" и реализовать определение SIM-карты. И это при том, что гаджет работает на Windows 10, под которую он не разрабатывался.

Конечно не стоит ожидать, что Photoshop будет работать должным образом на модифицированном смартфоне, которому около пяти лет, но интересно наблюдать, как разработчики достигают такого прогресса, стимулируя развитие Windows на проекте ARM.