Китайскую компанию Xiaomi часто упрекают в копировании фишек других производителей. Однако, на этот раз жертвой плагиата стала сама китайская компания – их интересная разработка заработала в Photoshop.

Вместе со смартфонами Xiaomi Mi CC9 производитель добавил в фирменное приложение MIUI новую функцию, которая позволяет менять небо на фотографиях, передает ixbt.com.

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Сейчас функция доступна на различных моделях смартфонов Xiaomi и Redmi.

После этого компания Adobe заявила, что добавила похожую функцию для Photoshop. Правда, пользователям будет доступно больше настроек.

Новая функция в Photoshop: видео

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Сейчас эта новая функция работает в тестовом режиме. В октябре должна состояться презентация, где Adobe анонсирует новую услугу официально. При этом разработчики уже опубликовали видеоролик, в котором показали работу Sky Replacement в Photoshop.

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С помощью этой функции пользователи смогут выбирать из различных готовых вариантов неба, а также создавать собственные проекты.