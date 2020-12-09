Европейское агентство лекарственных средств, которое в том числе занимается сертификацией вакцин от коронавируса, атаковали хакеры. Начали расследование.

Организация в данный момент занимается сертификацией нескольких вакцин от коронавируса, которые предназначены для ЕС. О кибератаке Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило 9 декабря на своем сайте.

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Что происходит

Подробностей ситуации пока не раскрывают, ссылаясь на запрет, связанный со следствием. Правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом.

Европейское агентство лекарственных средств стало объектом кибератаки. Агентство быстро начало полное расследование в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и другими соответствующими структурами,

– написали на сайте организации.

EMA организует публичную встречу 11 декабря 2020 года для информирования европейских граждан о регуляторных процессах ЕС по утверждению вакцин против COVID-19 и роле Агентства в их разработке, оценке, утверждении и мониторинге безопасности.

До конца декабря будет решен вопрос по поводу вакцин Pfizer и BioNTech – безопасны ли они, и можно ли начинать их продажу. Кроме того, в EMA объявляли об аналогичном процессе в отношении вакцины Moderna и препарата от компании Janssen-Cilag International.