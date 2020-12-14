Разработчик частного браузера Brave представил агрегатор новостей, который не позволит отследить интересы пользователя. Он позволяет читать новости, не оставляя никаких следов в сети.

Идея состоит в том, чтобы нельзя было связать конкретного пользователя с сайтами, статьями и интересующими его темами новостей. Об этом рассказывают разработчики.

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Что известно

Brave Today не оставляет следов ни для Brave, ни для провайдеров, ни для любых других посторонних лиц.

Чаще всего новостные ресурсы используют одну сеть дистрибуции контента (СDN). Это позволяет фиксировать как IP-адреса пользователей, так и их ленту новостей. Это позволяет составлять подробный профиль вкусов и интересов читателя.

Brave Today использует другой подход. В данном случае IP-адрес пользователя отделяется от контента. Это происходит благодаря так называемому балансировщику нагрузки, который получает от пользователя зашифрованный TLS-трафик, а затем транслирует его в СDN. Балансировщик фиксирует IP-адрес пользователя, но не может "увидеть" зашифрованный контент, который ищет пользователь, а CDN наоборот — фиксирует трафик, но не получает доступа к IP-адресу. Затем ответы доставляются в обратном порядке.

Чтобы предотвратить сопоставление данных, Brave будет использовать различных поставщиков балансировки нагрузки и доставки контента.

Смотрите демонстрацию возможностей нового ресурса: видео