В Австралии будут использовать искусственный интеллект для оформления разводов. Он будет помогать в решении спорных вопросов юридического характера.

Национальная юридическая помощь Австралии разработала приложение Amica на основе искусственного интеллекта, сообщает The Next Web.

Интересно Искусственный интеллект научили искать людей без масок

Как это работает

Из-за карантина семейные суды Австралии перегружены, что приводит к большим задержкам в судебной системе. Наблюдается резкое увеличение количества пар, которые обращаются за советом по разводу. Поэтому правительство Австралии поддержало использование Amica для тех, кто находится в таких обстоятельствах.

Известно, что приложение будет помогать справедливо делить имущество и договариваться о воспитании детей. Используя данные с аналогичных случаев в прошлом, Amica будет предлагать несколько вариантов решения в зависимости от обстоятельств.



Искусственный интеллект упростит развод в Австралии / фото: Getty images

ИИ в Австралии

Интересно, что это не единственный инструмент такого рода в правовом поле. В Австралии также используется ряд семейных юридических услуг, работающих на основе искусственного интеллекта, в частности Penda и Adieu.

Первое имеет за цель помочь жертвам семейного насилия, предоставляя бесплатную правовую помощь и юридические консультации, не требуя встречи с юристом.

Adieu позволяет парам достичь мирных финансовых и родительских соглашений, может направить пару к посредникам, юристам или финансовым советникам, если это нужно.

К теме Искусственный интеллект нашел 50 новых экзопланет

Такие средства искусственного интеллекта, как Amica и Adieu, позволяют парам самостоятельно решать проблемы и избегать медленного и дорогого судебного процесса. Особенно это касается пар, которые начали бракоразводный процесс во время пандемии коронавируса.