Уже в следующем году мы можем увидеть новое поколение беспроводных фирменных наушников Apple AirPods 3. Авторитетный аналитик Tianfeng International Го Минджиу добавил новые данные о будущей новинке.

По информации Го Минджиу, AirPods 3 получат дизайн, как в AirPods Pro, передает ilenta.com.

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При этом новинка должна иметь спецификации не хуже, чем у AirPods Pro. И о каких именно функциях идет речь аналитик не уточнил.

Он добавил, что Apple планирует запустить массовое производство AirPods 3 в первой половине 2021 года, одновременно прекратив производить AirPods 2.

Что еще интересного

Ранее другой известный инсайдер Минг-Чи Куо сообщил, что в комплект поставки смартфонов серии iPhone 12, которые должны презентовать этой осенью, не добавят никаких наушников, даже проводных EarPods. Таким образом Apple попытается увеличить спрос на беспроводные AirPods.

Еще один интересный факт, который сообщил аналитик, что во второй половине 2020 года компания запустит рекламную кампанию, для поддержки продаж AirPods. Вероятно, устройства будут продаваться по сниженной цене.

Цена

Относительно цены, то здесь Минг-Чи Куо не предоставил данных, но можно предположить, что она будет близка к стоимости модели AirPods 2, то есть 199 долларов (5 400 гривен).

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Подчеркнем, что Минг-Чи Куо – является известным аналитиком, и его прогнозы относительно Apple часто оказываются верными.