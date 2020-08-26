Компания Apple готовит новое поколение фирменных беспроводных наушников AirPods 3. Выпуском нового девайса компания должна удивить, ведь инженеры работают над совершенно новым дизайном.

Об этом говорят инсайдеры из LeaksApplePro на странице канала в Twitter.

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Производитель планирует полностью изменить внешний вид, который был у двух предыдущих поколений, и который активно наследовали другие производители.

Apple definitely discontinuing AirPods 1/2 design. — Leaks (@LeaksApplePro) August 24, 2020

Детали

Что касается нового дизайна, то информации нет. Есть вероятность, что Apple прибегнет к решению, которое воплотил Samsung с Galaxy Buds Live. Эта модель тоже получила необычную, но в то же время более эргономичную и оригинальную форму.

Ранее 24 канал писал, что Apple запатентовала гибридную аудиосистему, построенную на принципе проводимости звука через кости черепа.

Эта технология позволяет услышать музыку без традиционных наушников, а через вибрации определенными точками черепа.