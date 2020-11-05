Хотя нет никакой информации о дате анонса новых беспроводных наушников от Apple – AirPods 3 – но инсайдеры уже публикуют их изображения. Правда, достоверной информации, что на фото именно будущая новинка Apple – нет.

Как передает wccftech.com, базовая модель берет характерные черты AirPods Pro, но в уменьшенном корпусе.

К теме Samsung готовит беспроводные наушники Galaxy Buds Beyond: что известно

Китайские инсайдеры также показали рентгеновский снимок наушников, якобы AirPods 3, помещенных в комплектный зарядной кейс.

Так могут выглядеть AirPods 3 / Фото wccftech.com

Что еще известно

То, что третья версия AirPods будет в значительно более компактном размере, чем предшественники, ранее сообщали и другие инсайдеры.

Также истоки сообщали, что Apple не только активно работает над расширением функциональности AirPods 3, но и пытается уменьшить размер девайса, сохранив его автономность на уровне предшественников.

AirPods 3 показали на рентгеновских фото / Фото wccftech.com

Что касается наличия функции активного шумоподавления в AirPods 3, то об этом информации нет. Но будем надеяться, что этой технологией новинку не обделят.

Может заинтересовать Honor выпустил фитнес-трекер, который выглядит как смарт-часы

Цена и дата анонса

10 ноября Apple запланировала очередную презентацию. Расписание мероприятия, как всегда, держат в тайне. Однако можно предположить, что именно тогда состоится премьера AirPods 3.

По цене тоже информации пока нет. Предполагаемая стоимость новинки – 199 долларов (почти 6 тысяч гривен).