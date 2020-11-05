Неанонсированные наушники AirPods 3 засветились на фото
Хотя нет никакой информации о дате анонса новых беспроводных наушников от Apple – AirPods 3 – но инсайдеры уже публикуют их изображения. Правда, достоверной информации, что на фото именно будущая новинка Apple – нет.
Как передает wccftech.com, базовая модель берет характерные черты AirPods Pro, но в уменьшенном корпусе.
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Китайские инсайдеры также показали рентгеновский снимок наушников, якобы AirPods 3, помещенных в комплектный зарядной кейс.
Так могут выглядеть AirPods 3 / Фото wccftech.com
Что еще известно
То, что третья версия AirPods будет в значительно более компактном размере, чем предшественники, ранее сообщали и другие инсайдеры.
Также истоки сообщали, что Apple не только активно работает над расширением функциональности AirPods 3, но и пытается уменьшить размер девайса, сохранив его автономность на уровне предшественников.
AirPods 3 показали на рентгеновских фото / Фото wccftech.com
Что касается наличия функции активного шумоподавления в AirPods 3, то об этом информации нет. Но будем надеяться, что этой технологией новинку не обделят.
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Цена и дата анонса
10 ноября Apple запланировала очередную презентацию. Расписание мероприятия, как всегда, держат в тайне. Однако можно предположить, что именно тогда состоится премьера AirPods 3.
По цене тоже информации пока нет. Предполагаемая стоимость новинки – 199 долларов (почти 6 тысяч гривен).
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