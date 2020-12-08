Ряд слухов и сливов наконец подтвердился – Apple официально представила свои первые накладные наушники под названием AirPods Max. Наушники отличаются поддержкой фирменного функционала других моделей AirPods, такого как максимально простое подключение к технике Apple, активное шумоподавление и технология пространственного звучания.

По заявлению Apple, дизайн AirPods Max разработан таким образом, чтобы они оптимально прилегали к голове любой формы. Широкая верхняя часть покрыта сетчатой ​​тканью равномерно распределяет вес наушников, а телескопические скобки фиксируются в выбранном положении для обеспечения идеального прилегания амбушюр к ушам.

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Особенности AirPods Max

Управление наушниками: регулировка громкости, переключение треков, ответ на телефонные звонки и вызов Siri осуществляется с помощью колесика Digital Crown, знакомого владельцам часов Apple Watch.

"Железо"

В наушниках используются 40-мм динамические драйверы с двумя кольцевыми неодимовыми магнитами. В компании уверяют, что по принципу работы они схожи с динамиками в профессиональных напольных колонках. В каждом наушнике установлено по одному десятиядерному процессору Apple H1. Они позволяют блокировать внешние шумы и подстраивать звук с учетом положения и качества прилегания наушников.

Шумоподавление

Для работы системы шумоподавления в AirPods Max используются восемь микрофонов: шесть направлены наружу и улавливают внешние шумы, а еще два направлены внутрь и оценивают звук, который слышит пользователь. Направленные микрофоны распознают голос владельца во время разговора по телефону, в результате чего собеседник слышит его хорошо в любых условиях.

Фото AirPods Max

Звук

Функция адаптивного эквалайзера подстраивает звук с учетом положения наушников на голове. Для этого микрофоны, направленные внутрь, измеряют характеристики аудио, которое слышит пользователь. На основании полученных данных выполняется корректировка частот. При просмотре фильмов и сериалов пространственное аудио и функция динамического отслеживания движений головы создают ощущение объемного звука.

Автономность

На одном заряде AirPods Max способны проработать до 20 часов в режиме прослушивания музыки, просмотра фильмов и разговоров по телефону. Заряжаются они через фирменный разъем Lightning. Указывается, что 5 минут подзарядки хватает на 1,5 часа прослушивания.

Цена AirPods Max

В США наушники AirPods Max стоят 549 долларов (≈ 15 407 гривен). В комплект поставки входят фирменный мягкий чехол для хранения и кабель Lightning / USB Type-C, кроме того, при заказе можно указать гравировку, которая будет добавлена на наушники.