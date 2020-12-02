Фирменные беспроводные наушники Apple – AirPods Pro существенно подешевели. Скидка предоставляется в рамках массовых распродаж в США. Поэтому пользователи могут приобрести новинку со скидкой в 60 долларов.

В частности, AirPods Pro со скидкой можно приобрести в магазине Woot, там они стоят 190 долларов (5400 гривен), сообщает phonearena.com.

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Кстати, Woot в основном специализируется на продаже восстановленной электроники по низким ценам, но в случае с Apple AirPods Pro речь идет о совершенно новых моделях. На них распространяется стандартная летняя гарантия, которую предоставляет Apple.

Где еще действуют скидки

Также скидку на наушники предлагает Best Buy. Здесь за AirPods Pro просят чуть больше – 220 долларов (6200 гривен).

Интересно, что более популярные платформы, как Amazon и Walmart, продают наушники без скидки 250 долларов, однако из-за высокого спроса модели пока недоступны.

Эксперты говорят, что спрос на AirPods толькобудет расти. По оценке аналитика инвестиционного банка Wedbush Дэниэла Айвза, в этом году Apple может продать 90 миллионов AirPods, а в следующем году – 115 миллионов моделей.