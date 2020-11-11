В 2020 году на рынок было отгружено 600 миллионов копий и подделок беспроводных наушников AirPods. В то же время поставки оригинальных AirPods существенно проигрывают, составляя около 80 миллионов единиц.

Интересно, что даже недорогие наушники сейчас демонстрируют хорошее качество звучания. Многие из них получили системы шумоподавления, передает Mydrivers.

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Как это удалось

Как говорят эксперты, главная причина – существенно более низкая стоимость копии или похожей модели, по сравнению с AirPods.

При этом рынок полностью беспроводных гарнитур последние годы очень активно развивается. Соответственно и спрос на такие наушники постоянно растет.

Производители мобильных телефонов, такие как Huawei и Xiaomi, и производители аудиосистем, такие как Edifier и 1more, постепенно сокращают разрыв с продуктами Apple с точки зрения дизайна и производительности. В то же время, их наушники есть в широком ценовом диапазоне.

Ситуацию понимает и Apple. Именно поэтому производитель решил не добавлять стандартные наушники в комплекте поставки новых смартфонов iPhone 12. Таким образом пытаются увеличить продажи AirPods.