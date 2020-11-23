В очередной аварии аккумулятор Tesla Model 3 удивил радиусом поражения. Разлетевшиеся во все стороны компоненты повредили соседние дома.

Владелец электромобиля Tesla Model 3 попал в аварию. В результате блок аккумуляторных батарей разбился на части, а сами комплектующие разлетелись по округе, пишет издание Engadget со ссылкой на данные полицейского управления города Корваллис, штат Орегон, где и произошел инцидент.

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Что известно

Водитель Tesla Model 3 ехал со скоростью более 160 км/ч и в какой-то момент не справился с управлением. В результате он сбил столб линии электропередач, пару небольших деревьев и распределительную телефонную коробку. От этих ударов была нарушена герметичность аккумуляторного блока электромобиля, из-за чего его составляющие начали разлетаться по окраине. Известно о двух случаях, когда топливные ячейки попали в окна домов, что находятся поблизости, причем в одном из них топливный элемент упал на кровать, вызвав небольшое возгорание.

В результате аварии электромобиль был полностью уничтожен. Одна из шин авто при ударе оторвалась и врезалась в дом на уровне второго этажа, повредив трубы водоснабжения. Сам же водитель выбрался из авто самостоятельно и даже попытался скрыться с места аварии. По данным полиции, он находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Полиция города обратилась к жителям с просьбой обратить внимание на возможное появление на их участках аккумуляторных частей, поскольку собрать их все не удалось. Они могут оставаться горячими, выделять токсичные испарения и ядовитые вещества в течение 24 часов.